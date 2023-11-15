Суд Петербурга вынес приговор по делу об отмывании денег "Адмиралтейских верфей"

Городской суд Петербурга огласил приговор в отношении генерального директора АО "НовИТ Про" Андрея Петрова по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) и отмывании денег в особо крупном размере (п. "б" ч.4 ст.174.1 УК РФ), об этом 15 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Речь идет о суммах, похищенных при выполнении заказа у "Адмиралтейских верфей".

Судом установлено, что Петров и другие лица организовали проведение закупки, обеспечили признание ее несостоявшейся для того, чтобы контракт был заключен именно с АО "НовИТ ПРО". "Адмиралтейские верфи" заплатили компании аванс в размере 460 156 812 рублей в рамках проекта по изготовлению подлодки, однако деньги были похищены.

Далее гендиректор компании Петров заключил с одним из банков договор выдачи простых дисконтных векселей. За шесть сделок было куплено 17 векселей на сумму более 77 млн рублей. Таким образом он легализовал преступный доход.

Суд признал Петрова виновным и назначил наказание в виде 3,5 лет общего режима. Также фигурант не сможет руководить проектами, связанными с ОПК, еще три года.

Кроме этого, с Петрова взыскали 460 млн рублей в пользу МО РФ. Заседание проходило в закрытом режиме.

Фото: ЗАКС,Ру