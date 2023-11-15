Слушания по делу о теракте на Университетской набережной продолжат 17 ноября

Представитель прокуратуры на первом заседании по делу в отношении Дарьи Треповой* и Дмитрия Касинцева о взрыве в кафе на Университетской набережной 15 ноября озвучил обвинение, передает корреспондент ЗАКС.Ру из суда.

По версии следствия, Трепова была в курсе планируемого теракта и специально старалась войти в образ поклонницы военкора Владлена Татарского, погибшего в результате взрыва в кафе. Все это происходило под руководством кураторов из Украины. Касинцев, укрывший в своей квартире Трепову после теракта, по версии следствия, знал что она сделала и якобы пытался обмануть силовиков во время поисков обвиняемой.

Трепова на заседании заявила, что не признает вину по обвинению в совершении теракта и обороте взрывных веществ. Касинцев также не согласен с квалификацией его обвинения. Они оба будут давать показания после предъявления доказательств стороной обвинения. Следующее заседание состоится 17 ноября.

Напомним, теракт в кафе на Университетской набережной в Петербурге произошел 2 апреля 2023 года. Потерпевшими по делу проходят более 30 человек. Из них десять подали к Треповой гражданские иски.

*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в список экстремистов и террористов.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру