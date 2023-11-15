Петербургские снегоприемные пункты открыли сезон

На стационарный снегоплавильный пункт на Волхонском шоссе прибыл первый грузовик с 13 кубометрами снега, об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

"Город подготовился к зимней уборке. С учетом опыта прежних лет подготовлены стационарные пункты, определены площадки для временного складирования снега на случай обильных осадков", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" подготовило 18 снежных пунктов. Их общая производительность 101,5 тысяч кубометров снега в сутки.

Также в Смольном отметили, что предприятия подготовили 1530 единиц снегоуборочной техники.

Фото: ЗАКС.Ру