В Петербурге начали расследовать коррупционное дело бывшего следователя МВД

Петербургские правоохранители взялись за расследование коррупционного преступления, в совершении которого подозревают задержанного бывшего следователя полиции. Об этом сообщает главное следственное управление СК.

Криминальные эпизоды датируются временем, когда в сферу полномочий фигуранта входила организованная экономическая преступность на транспорте в СЗФО. Ему инкриминируют особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК) и превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК). В ближайшее время бывшему силовику изберут меру пресечения.

По версии правоохранителей, фигурант в рамках расследования дел о хищении имущества РЖД решил похитить и продать вещественные доказательства стоимостью примерно 5 млн рублей. Для этого он сговорился с представителями железнодорожной компании и оформил фиктивные документы для переноса вещдоков на территорию РЖД. В дальнейшем поменявшее место хранения имущество было продано за 1,6 млн рублей, из которых 1,2 млн рублей пошли в карман главному фигуранту.

Сообщников бывшего следователя МВД будут судить за пособничество в совершении особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК с применением ч. 5 ст. 33 УК). В отличие от основного фигуранта, им уже предъявили обвинение.

Фото: ЗАКС.Ру