Смольный и Москва объединят усилия в сфере унификации электротранспорта

Петербургское и московское правительства подписали договор об объединении усилий в деле унификации компонентной базы электротранспорта. Это случилось 15 ноября на выставке "Транспорт России", проходящей в столице, передает ТАСС.

Чиновники, в частности, будут вести совместную координацию действий между отечественным автопромом и профильными НИИ. Сделка также включила в себя совместную поддержку российских поставщиков комплектующих для электрического транспорта.

"Попробуем вместе унифицировать зарядные станции и обмениваться данными по зарядным станциям как для легкового транспорта, так и для наземного городского транспорта, чтобы наши две транспортные системы были максимально унифицированы", - рассказал вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

Предполагается, что петербургский троллейбус без принятия специальных технических мер будет способен подключиться к московской транспортной сети, и наоборот. Сближение двух систем, по мнению Ликсутова, положительно отразится на стоимости проезда.

Фото: ЗАКС.Ру