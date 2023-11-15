Фургалу утвердили 22-летний приговор

Московский областной суд признал законным и оставил без изменений приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Об отклонении апелляции сообщил "Интерфакс".

Бывшего депутата и чиновника признали виновным в организации нескольких заказных убийств бизнесменов (п. "а","б","ж","з" ч. 2 ст. 105 УК) и приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Дело рассматривалось коллегией присяжных. Вину 53-летний Фургал не признал, заявив о политическом характере своего преследования. Трое других фигурантов получили реальные сроки в диапазоне от 9,5 до 21 года.

Фургала осудили 10 февраля, предварительно продержав более полутора лет в московском СИЗО. Против его этапирования и ареста в 2020 году несколько месяцев подряд протестовали жители Хабаровска, собираясь на беспрецедентные по численности митинги. Преемником Фургала во главе региона стал его коллега по ЛДПР Михаил Дегтярев.

фото: kremlin.ru (скриншот видео)