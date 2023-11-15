Мизулина заявила на "дочь депутата" из Петербурга, обругавшую участника СВО

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина рассказала в своем Telegram-канале о выявлении неприемлемого, с ее точки зрения, контента, а именно видео с оскорблениями в адрес участника военной спецоперации.

Общественнице удалось выяснить, что прибегнувшая к нецензурной лексике и даже угрозам девушка живет в Петербурге. На видеозаписи она ссылается на влиятельную силу в лице родного отца-депутата. Мизулина пожаловалась на девушку в полицию.

Впоследствии глава "Лиги" добавила, что юная петербурженка популярна в соцсетях и что она якобы активно пропагандирует запрещенные вещества. Некоторые страницы блогера уже заблокированы Роскомнадзором.

Мизулина возложила надежды на петербургскую полицию, которой, с ее точки зрения, стоит заняться поимкой "дочери депутата".

фото: Екатерина Мизулина / ВКонтакте