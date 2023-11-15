Первое заседание по делу о теракте на Университетской набережной

Фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Спустя восемь месяцев после взрыва на Университетской набережной, при котором погиб военкор Владлен Татарский, суд в Петербурге начал рассматривать дело о теракте. 15 ноября на скамье подсудимых оказалась исполнитель Дарья Трепова и Дмитрий Касинцев, у которого Трепова пыталась укрыться от силовиков. Оба не признают вину. Как прошло заседание - в материале ЗАКС.Ру.

Взрыв на Университетской набережной прогремел 2 апреля. Это случилось во время творческой встречи с военкором Владленом Татарским (Максим Фомин) в ресторане, принадлежащем ООО "Конкорд". По выходным там проводило мероприятия движение "Киберфронт Z". Источником взрыва, по версии следствия, стала небольшая статуэтка в виде бюста Татарского. Фигурку в помещение принесла петербурженка Дарья Трепова (внесена в список террористов Росфинмониторинга). Теперь ей грозит до 30 лет лишения свободы. Трепову обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса: о теракте (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ), о незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) и об использовании поддельных документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ). Дело начал рассматривать 2-й Западный окружной военный суд 15 ноября.

Еще за час до назначенного времени начала заседания у входа в здание 1-го Западного окружного военного суда (судить Трепову туда приехали столичные судьи) толпились журналисты как местных, так и федеральных изданий. По периметру курсировали патрульные "двойки". Через порог пускали по одному раз в две, а то и все десять минут - на входе посетителей тщательно досматривали. Кроме пристава на входе сумки и рюкзаки проверяла полицейская собака. Представитель прокуратуры перемещалась по суду только в сопровождении "мужчин в черном". Каких-либо опознавательных знаков у них не было, а лица они закрывали масками. У одного, правда, из-под куртки выглядывала футболка с принтом некоего щита. Похожие символы есть на эмблемах ФСБ.

Начать заседание по расписанию не удалось - судьи решили дождаться всех желающих посетить слушание. Журналисты увидели Дарью Трепову сидящей в стеклянной клетке, расположенной в большом актовом зале. Она сидела спокойно и практически не шевелилась и даже не пыталась отвернуться от камер, чего не скажешь про ее знакомого Дмитрия Касинцева, которого судят за то, что он укрыл у себя обвиняемую в первые часы после теракта (ч. 2 ст. 316 УК РФ). Ему грозит до двух лет лишения свободы. На этапе следствия его не стали заключать под стражу - он все это время находился под домашним арестом. Касинцев сидел в медицинской маске и не поворачивал головы в сторону журналистов. Его адвокат смотрела вниз, сложив руки над головой.

Кроме представителей СМИ, в суд явились несколько десятков свидетелей и пострадавших. Последних в деле более 30 человек, правда, недавно один из них скончался. Об этом объявили в ходе заседания. Его гибель со взрывом на набережной не связана. Как писала "Фонтанка", мужчина умер 1 ноября из-за инородного тела в дыхательных путях. Также среди потерпевших была Валерия Фомина, супруга погибшего военкора, представители ООО "Конкорд" и другие. Среди участников процесса было много молодых людей. Например, один из свидетелей и вовсе оказался несовершеннолетним. В суд он пришел без родителей, поэтому его попросили удалиться. Около десяти человек подали к Треповой гражданские иски. Их суд начнет рассматривать позднее.

Прокурор, зачитывая обвинительное заключение, практически не сообщила ничего нового, чего бы ранее не писали в СМИ. Трепова, уверено следствие, контактировала у организаторами теракта из Украины через мессенджеры, меняла образ, чтобы попасть в окружение военкора Фомина, посещала тематические мероприятия и делала все, чтобы казаться сторонницей спецоперации. Всего от украинских собеседников она получила порядка 190 тысяч рублей. Деньги приходили ей с помощью криптовалюты.

Следствие практически поминутно установило передвижения Треповой в день теракта, как она приводила взрывное устройство в "боевое положение" и, пользуясь доверительными отношениями с Татарским, передала ему статуэтку. Неустановленные лица с помощью звонка на эстонскую симку активировали СВУ.

Пока прокурор детально описывала действие взрывной волны на военкора, его супруга в этот момент слушала гособвинителя, закрыв лицо рукой. Всего опасности в день теракта были подвергнуты 85 человек. Более 30 человек получили травмы различной степени тяжести. ООО "Конкорд", которому принадлежит заведение, оценило ущерб в 1,7 млн рублей.

Трепова заявила, что не признает свою вину в части террористического акта и взрывчатых веществ. Ранее она утверждала, что не знала о содержимом статуэтки. Против обвинения об использовании поддельных документов она не возражала. Касинцев тоже не до конца согласен с квалификацией его деяния.

Председательствующий судья, перед тем как закрыть заседание, заявил, что судебное следствие займет много времени. В следующий раз суд соберется в пятницу, 17 ноября.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру