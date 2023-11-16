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Энергоблок на ЛАЭС за полгода останавливался дважды из-за поломки

фото ЗакС политика Энергоблок на ЛАЭС за полгода останавливался дважды из-за поломки

У АЭС-2 в Ленинградской области дважды останавливали пятый энергоблок за полгода из-за поломки в паровой турбине, об этом 15 ноября писал "Коммерсантъ" со ссылкой на генерального директора Росэнергоатома Александра Шутикова.

Энергоблок остановился первый раз 20 июля, там сломались лопатки в турбине. 23 сентября он заработал снова.

В воскресенье, 12 ноября, энергоблок вновь остановился.

Отмечается, что остановка работы энергоблоков приводит к росту оптовой стоимости электроэнергии.

Сами турбины произведены "Силовыми машинами". На данный момент устанавливаются причины неполадок. Также отмечается, что с другими турбинами проблем не было.

Фото: pixabay


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