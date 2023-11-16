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Новости 11:12

Валерий Гергиев может возглавить объединенную дирекцию Большого и Мариинского театров

фото ЗакС политика Валерий Гергиев может возглавить объединенную дирекцию Большого и Мариинского театров

К началу 2024 года может появится объединенная дирекция Большого и Мариинского театра, об этом 16 ноября пишут "Ведомости" со ссылкой на два источника, знакомых с деталями идеи.

Еще в 2022 году идею о создании дирекции высказал президент России Владимир Путин. 

Также известно, что вероятно руководителем новой структуры станет директор и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.

На данный момент поручений о создании дирекции не было. Отмечается, что в сентябре на заседании попечительского совета Мариинского театра в Константиновском дворце в Петербурге Владимир Путин напомнил о своей идее об объединении театров.

Фото: kremlin.ru


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