"Фонтанка": Устроившую пожар у военкомата пенсионерку обвинили в порче имущества

Петербургские полицейские возбудили уголовное дело в отношении 75-летней пенсионерки, которая накануне подожгла автомобиль возле здания военного комиссариата.

Ее действия квалифицировали как умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (ст. 167 УК), о чем пишет "Фонтанка" со ссылкой на источник в силовых структурах. Меру пресечения ей решили не избирать.

Инцидент случился на Семеновской площади. Пожилая женщина облила бензином припаркованный минивэн. Пламя быстро удалось потушить. При задержании пенсионерка сказала, что совершила протестную акцию.

Максимально возможное наказание по статье 167 УК - пять лет лишения свободы.

UPD 13:50 ГУ МВД официально подтвердило возбуждение дела по ч. 2 ст. 167 УК.

Фото: ЗАКС.Ру