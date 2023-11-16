Рэпера Моргенштерна* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Савеловский суд Москвы оштрафовал Алишера Моргенштерна* по статье о нарушении правил деятельности иностранного агента (ч.4 ст.19.34 КоАП РФ), об этом 16 ноября пишет ТАСС со ссылкой на суд.

Протокол об административном правонарушении в отношении Моргенштерна* составил Минюст России, а суд его рассмотрел. Артист не предоставлял в уполномоченный орган сведения, которые предусмотрены законодательством об иноагентах.

Алишеру Моргенштерну* назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Иноагентом артиста признали 6 мая 2023 года. На данный момент Моргенштерн* находится за пределами России.

*Минюст внес Алишера Моргенштерна в реестр иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру