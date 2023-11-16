Главврача одной из петербургских поликлиник задержали из-за сомнительных выплат

Петербургские полицейские задержали главврача и начальника отдела кадров одной из поликлиник в Приморском районе города. Как сообщает региональный главк МВД, их подозревают в финансовых махинациях. Дело возбудили по ст. 286 УК (превышение должностных полномочий).

Согласно материалам дела, начальник отдела кадров из года в год без достаточных на то оснований получал многократно завышенную ежемесячную премию. Кроме того, ему доплачивали за расширение зон обслуживания (в просторечии - оплачивали так называемую "совмещенку"). Выплаты последнего типа троекратно превышали месячные оклады. Приказы о назначении дополнительного материального поощрения своего сотрудника подписывал главврач.

За одну только "совмещенку" главный кадровик медучреждения незаконно получил из бюджета за все время работы свыше 750 тысяч рублей. Общий объем сомнительных премий экономической полицией пока не подсчитан.

Фото: ЗАКС.Ру