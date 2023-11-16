С начала 2023 года в Петербурге на треть подорожала аренда жилья

В Петербурге с начала 2023 года подорожала аренда жилья на 30%, обогнав по этому показателю Москву, об этом 16 ноября пишут "Известия" со ссылкой на данные сервиса по поиску жилья.

Отмечается, что в Петербурге цены выросли сильнее, чем в Москве, где стоимость увеличилась на 20%.

Также сократился и объем предлагаемого жилья, где Петербург снова обогнал Москву. Если в Москве этот показатель уменьшился на 40%, то в Петербурге в два раза.

В Петербурге стоимость аренды студии составила в среднем 30 тысяч рублей, а однокомнатные квартиры подорожали до 33 тысяч.

Фото: ЗАКС.Ру