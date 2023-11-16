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Новости 13:12

Владимир Путин поговорил с предпринимателями о переводе компаний в российскую юрисдикцию

фото ЗакС политика Владимир Путин поговорил с предпринимателями о переводе компаний в российскую юрисдикцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, о чем говорил Владимир Путин с представителями бизнеса, об этом пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова Пескова.

По словам пресс-секретаря, основным вопросом беседы стал перевод компаний в российскую юрисдикцию. Он добавил, что по этому вопросу президент выслушал представителей экономического блока правительства и предпринимателей.

"Подавляющее большинство предпринимателей, которые принимали участие, так или иначе сталкивались с незаконным отношением к себе за рубежом, и сейчас активно идет процесс перевода бизнеса в российскую юрисдикцию, используя все доступные механизмы для этого", – сказал Песков.

Он также добавил, что желание перевести компании исходило от представителей бизнеса.

Фото: kremlin.ru


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