МО "Светлановское" арендует машину с водителем

Местная администрация МО "Светлановское" собирается арендовать машину с водителем для служебных поездок на два месяца - до конца 2023 года. На эти цели из бюджетных средств готовы выделить до 220 тысяч рублей. Закупка опубликована 15 ноября.

Согласно аукционной документации, муниципалам потребовался пятиместный седан черного цвета. Салон должен быть выполнен в черной коже - искусственной или натуральной. Водитель должен быть вежлив и опрятен, от одежды требуется деловой стиль. В экстренных ситуация шофер должен уметь оказать первую помощь.

Это вторая попытка МО "Светлановское" нанять водителя с машиной. Похожий контракт муниципалы размещали месяцем ранее, в середине октября. Определение поставщика было остановлено из-за жалобы. Тогда на эти цели собирались выделить до 454 тысяч рублей.

Константин Леньков, фото unsplash