Газету псковского "Яблока" лишили регистрации СМИ

Псковский городской суд удовлетворил иск Роскомнадзора и признал недействительной регистрацию в качестве средства массовой информации газеты "ГражданинЪ", которую выпускает региональное отделение "Яблока". Об этом пишет издание "Псковская губерния".

В обоснование решения было заявлено, что печатная версия газеты не выходила в свет уже год. Бывший лидер партийного реготделения Лев Шлосберг* возразил, что формально это не так и что последний печатный выпуск вышел в конце января. К его доводу суд не прислушался.

Представители газеты рассказали, что временно не издают газету из-за нехватка средств. В последний раз псковские библиотеки получали выпуск "Гражданина" в мае прошлого года.

*Минюст внес Льва Шлосберга в единый реестр иноагентов

фото: ГражданинЪ TV / YouTube (скриншот)