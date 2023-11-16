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Новости 14:44

Газету псковского "Яблока" лишили регистрации СМИ

фото ЗакС политика Газету псковского "Яблока" лишили регистрации СМИ

Псковский городской суд удовлетворил иск Роскомнадзора и признал недействительной регистрацию в качестве средства массовой информации газеты "ГражданинЪ", которую выпускает региональное отделение "Яблока". Об этом пишет издание "Псковская губерния".

В обоснование решения было заявлено, что печатная версия газеты не выходила в свет уже год. Бывший лидер партийного реготделения Лев Шлосберг* возразил, что формально это не так и что последний печатный выпуск вышел в конце января. К его доводу суд не прислушался.

Представители газеты рассказали, что временно не издают газету из-за нехватка средств. В последний раз псковские библиотеки получали выпуск "Гражданина" в мае прошлого года.

*Минюст внес Льва Шлосберга в единый реестр иноагентов

фото: ГражданинЪ TV / YouTube (скриншот)


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