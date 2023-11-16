Финляндия закрыла четыре пункта пропуска на границе с Россией

Правительство Финляндии приняло решение о частичном закрытии границы с Россией, об этом 16 ноября пишет "Фонтанка.ру" со слов премьер-министра Петтери Орпо на пресс-конференции.

Отмечается, что речь идет о закрытии пунктов пропуска на восточной границе, поэтому некоторые пункты все-таки продолжат свою работу. Закрыты будут Ваалимаа, Нуйямаа, Ниирала и Иматра.

Также финские власти сосредоточат прием заявлений о предоставлении убежищ на пограничных переходах Салла и Вартиус. Ограничения будут действовать до 18 февраля 2024 года.

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