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Новости 15:14

ЦБ готов снизить ключевую ставку при определенных условиях в 2024 году

фото ЗакС политика ЦБ готов снизить ключевую ставку при определенных условиях в 2024 году

Центробанк России готов снизить ключевую ставку в 2024 году, если годовая инфляция приблизится к уровню 4%, об этом 16 ноября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной на пленарном заседании Государственной Думы.

"Но чтобы затормозился маховик инфляции, чтобы экономика переварила рекордный объем уже созданного за 12 месяцев кредита, ключевая ставка некоторое время будет высокой. Но хочу вас заверить, что это залог нормального, стабильного развития в будущем", – сказала Набиуллина.

Однако отмечается, что существует два критерия, которые замедлят снижение инфляции до 4%: новые санкции в отношении России и мировой финансовый кризис. В таком случае инфляция вернется к целевому показателю в 2025 году.

На данный момент инфляция в России превышает 7%.

Фото: ЗАКС.Ру


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