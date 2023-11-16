В СИЗО появятся должности помощников по работе с верующими

В российских СИЗО появятся должности помощников по работе с верующими, об этом 16 ноября пишет ТАСС со ссылкой на слова директора ФСИН России Аркадия Гостева.

"Еще одним шагом по укреплению духовно-нравственных ценностей станет введение должности помощника начальника следственного изолятора по работе с верующими", – сказал Гостев.

По словам Гостева, соблюдение прав на свободу вероисповедания важно для ФСИН. Также он подчеркнул, что количество людей, относящихся к разным религиозным конфессиям, постоянно растет, так как Россия – многонациональная страна.

На данный момент в СИЗО уже есть помощники начальников территориальных органов ФСИН по работе с верующими.

Фото: ЗАКС.Ру