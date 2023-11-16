Единороссы учредили "клятву самбиста"

На проводимом "Единой Россией" в Москве форуме "Время самбо" его участники учредили и продемонстрировали собравшимся знамя самбиста и клятву самбиста. В четверг, 16 ноября, в стране впервые отмечается День самбо, прописанный в специальном президентском указе.

"Клянусь быть достойным самбистом России, любить свою Родину, готовиться стать защитником своего Отечества!" - говорится среди прочего в официальной клятве самбиста, которую цитирует пресс-служба ЕР.

Среди достоинств этого вида спорта секретарь генсовета партии Андрей Турчак отметил участие многих борцов в военной спецоперации. Часть из них удостоились государственных наград, в том числе посмертно.

фото: Telegram-канал Андрея Турчака