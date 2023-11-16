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Новости 16:25

На площади возле станции метро "Купчино" на месяц ограничат движение

фото ЗакС политика На площади возле станции метро "Купчино" на месяц ограничат движение

На Балканской площади в Петербурге введут ограничения для движения транспорта, о чем сообщает Государственная административно-техническая инспекция. 

С 18 ноября по 22 декабря проехать будет труднее обычного поворачивающим на площадь со стороны улицы Ярослава Гашека. Ограничения также коснутся южной части площади, переходящей в улицу Олеко Дундича. Специальные меры принимаются из-за установки неких временных ограждений.

Еще одно заметное ограничение вводится на Петроградской стороне, и тоже из-за временных конструкций. Примечательно оно прежде всего длительным сроком действия. С 18 ноября по 1 октября следующего года движение транспорта будет затруднено в самом начале Малого проспекта П.С., в одном доме от соединения проспекта со Ждановской набережной.

Фото: ЗАКС.Ру


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