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Новости 16:57

Петербуржец отсудил у поликлиники деньги за некачественное лечение

фото ЗакС политика Петербуржец отсудил у поликлиники деньги за некачественное лечение

Кировский районный суд Петербурга частично удовлетворил иск жителя города Игоря Кислинского к поликлинике № 43, передает объединенная пресс-служба городских судов. Недовольный качеством оказанных ему медицинских услуг, истец требовал взыскать с учреждения более 1,2 млн рублей, из которых 800 тысяч рублей - компенсация морального ущерба. 

В иске Кислинский указал, что из-за неквалифицированных действий со стороны представителей поликлиники впоследствии ему потребовалось более длительное и серьезное лечение, на время сделавшее его нетрудоспособным. Он безуспешно добивался присуждения ему средств за неоплаченный больничный и за упущенную выгоду в виде зарплаты за несколько месяцев.

На заседании не было выявлено действий или бездействия ответчика, которые могли бы причинить вред здоровью клиента. Суд снизил запрашиваемую сумму компенсации морального ущерба в десять раз, до 80 тысяч рублей, и тем ограничился.

Фото: ЗАКС.Ру


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