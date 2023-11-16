Петербургская прокуратура проводит проверку по факту заражения сальмонеллезом в школе Центрального района

В школе № 185 Центрального района Петербурга среди учеников 4-го класса зафиксировали как минимум два случая заражения сальмонеллезом, об этом 16 ноября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова матери одной из заболевших.

Дети находятся на лечении уже больше трех недель. По словам женщины, 21 октября ее 10-летняя дочь вернулась из школы с признаками отравления, а позже ее температура поднялась до 40. На следующий день девочку отвезли в больницу, где ей диагностировали сальмонеллез.

Также мать девочки отметила, что с признаками отравления, как у ее дочери, было еще минимум шесть детей.

Мать девочки обратилась к ведущему специалисту общего сектора отдела образования администрации района о результате анализа дочери, однако ни в школе, ни в администрации не отнеслись к ситуации с должным пониманием.

На данный момент прокуратура проводит проверку по факту отравления двух школьниц.

Фото: ЗАКС.Ру