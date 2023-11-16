На Васильевском острове случился потоп из-за прорыва трубы с горячей водой

Вечером 16 ноября владельцы припаркованных на Васильевском острове автомобилей могли обнаружить их стоящими в горячей воде. Картиной происходящего поделились подписчики Telegram-канала "Мегаполис".

Неподалеку от перекрестка 14-й и 15-й линий с Большим проспектом В.О. произошел прорыв трубы. В условиях минусовой температуры воздуха улица покрылась клубами пара. Улицу перекрыли машины ДПС, на месте устраняют последствия прорыва приехавшие сотрудники АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Рядом с роддомом №1, возле которого случилась авария, замечена также карета скорой помощи. О пострадавших и ущербе пока ничего официально не сообщается.

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