Любимова предложила создать собственный аналог "Евровидения"

В России могут появиться Евразийский кинофестиваль и премия, а также музыкальный конкурс, следует из слов главы Минкульта Ольги Любимовой. Заявление прозвучало 17 ноября на полях Петербургского культурного форума.

"Мы предлагаем создать самостоятельный открытый Евразийский кинофестиваль, кинопремию, а также музыкальный конкурс "Интервидение"", — цитирует Любимову ТАСС.

По словам министра, инициатива призвана обеспечить "продвижение разнообразия культур в многополярном мире".

Вскоре после этого идею представил глава Первого канала Константин Эрнст. Он сообщил, что возглавляемый им телеканал предлагает организовать мероприятие уже в следующем году, в конкурсе смогут принять участие представители других государств.

"В этом конкурсе не будет никаких политических ограничений, влияний. Это свободная трибуна, на которой все страны могут представлять образцы своей популярной музыки", — заявил Эрнст на встрече Любимовой с главами иностранных делегаций [цитата по ТАСС].

Фото: Telegram-канал Ольги Любимовой