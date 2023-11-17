Песков считает, что следующий президент России должен быть как Владимир Путин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, каким должен быть президент после Владимира Путина, об этом 16 ноября пишет ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360".

По мнению Пескова, следующий президент должен быть таким же, как Владимир Путин.

"Или другим, но таким же", – ответил пресс-секретарь на уточняющий вопрос, возможно ли это.

Также он выразил надежду на то, что Владимир Путин будет баллотироваться на новый президентский срок, и сообщил, что он уверен в его победе.

Фото: kremlin.ru