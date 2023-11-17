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Новости 11:40

Каналы Петербурга покрыл первый лед

фото ЗакС политика Каналы Петербурга покрыл первый лед

В Петербурге начала замерзать вода, среднесуточная температура 16 ноября составила -2,2 градуса, что ниже климатической нормы этого дня на три градуса, об этом 17 ноября написал в своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По словам синоптика, характер погоды меняться не будет, но замерзание продолжится. Он также отметил, что лед, который образовывается в такую погоду, наиболее опасен, поэтому гулять по едва замерзшим каналам крайне не рекомендуется.

В пятницу, 17 ноября, в Петербурге будет ясная погода со слабым ветром и температурой воздуха -1…-3 градуса.

Фото: ЗАКС.Ру


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