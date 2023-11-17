Госпошлина на выдачу загранпаспортов увеличится со следующего июля

Государственная пошлина на выдачу заграничного паспорта нового поколения увеличится в России с лета следующего года, следует из принятого Госдумой 17 ноября в третьем чтении закона. Инициатива предусматривает внесение ряда поправок в Налоговый кодекс, одна из которых касается взимания платы за выдачу документа.

Согласно закону, госпошлина на выдачу загранпаспорта нового поколения вырастет на 20% с 1 июля 2024 года. Если сейчас ее величина составляет пять тысяч рублей, то с назначенной даты она увеличится до шести тысяч рублей. В случае с детьми до 14 лет сумма составит три тысячи рублей против нынешних 2,5 тысячи.

Также следует ожидать повышения пошлин для проживающих в России иностранцев. В частности, сбор за выдачу вида на жительство подорожает с пяти тысяч до шести тысяч рублей. За регистрацию иностранца по месту жительства будут требовать 420 рублей, а не 350 рублей, как сейчас. Наконец, с 1 600 рублей до 1 920 рублей вырастет пошлина за выдачу разрешения на временное проживание в стране.

Фото: ЗАКС.Ру