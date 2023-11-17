В Петербурге ищут подрядчика для внесения изменений в проект линии метро до станции "Кудрово"

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга ищет подрядчика для изменения проекта планировки для строительства продолжения оранжевой ветки петербургского метро до будущей станции "Кудрово", об этом 17 ноября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на соответствующую документацию.

Согласно документу, максимальная стоимость проекта перепланировки составляет 16 млн рублей. Работы нужно выполнить до 6 декабря 2024 года. Задачей для подрядчика станет установка границы зон для размещения линейных объектов.

Однако речь идет только о той части, которая будет проходить на территории Петербурга. Сама станция будет расположена в Ленинградской области.

Фото: ЗАКС.Ру