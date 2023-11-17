Комздрав проверит жалобы на обращение с Викторией Петровой в психбольнице

Петербургский комитет по здравоохранению проведет внутреннюю проверку жалоб на жестокое обращение с петербурженкой Викторией Петровой в стенах психиатрической больницы № 3 имени Скворцова-Степанова, передает MR7. Против нее возбуждено уголовное дело о распространении фейков про армию (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) из-за постов во "ВКонтакте".

Как сообщает издание, в комздраве отказались комментировать сообщения об издевательствах над Петровой, сославшись на медицинскую тайну. При этом там пообещали организовать внутреннюю проверку по факту сообщения.

В самой лечебнице на запрос MR7 оперативно ответить не смогли.

В конце октября Городской суд Петербурга постановил перевести Петрову из СИЗО в психиатрический стационар. В минувшую среду адвокат петербурженки Анастасия Пилипенко опубликовала в своем Telegram-канале рассказ об условиях содержания подзащитной в больнице. По ее словам, персонал заставлял Петрову раздеваться для осмотра и принимать душ при мужчинах, а также угрожали избить "просто в качестве приветствия на новом месте".

"Ее привязывали за руки и за ноги к кровати и кололи медикаменты, от которых два дня она практически не могла разговаривать — а значит, и пожаловаться", — писала Пилипенко. По ее словам, при этом Петровой бросили одежду на лицо.

Адвокат заявила, что причастные к издевательствам сотрудники больницы известны поименно и выразила желание видеть их "на скамье подсудимых в полном составе". В комментарии MR7 15 ноября она говорила о намерении обратиться в Следственный комитет и в комздрав в связи с произошедшим.

Фото: ЗАКС.Ру