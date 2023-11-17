Минюст потребовал признать Международное общественное движение ЛГБТ экстремистским движением и запретить в России

Министерство юстиции сообщило 17 ноября о том, что обратилось в Верховный суд с требованием признать Международное общественное движение ЛГБТ экстремистским движением и запретить его деятельность на территории России. Заседание по иску состоится до начала зимы.

"В рамках реализации полномочий Минюста России в Верховный суд Российской Федерации подано административное исковое заявление о признании Международного общественного движения ЛГБТ экстремистским и о запрете его деятельности на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как уточнили в Минюсте, в деятельности ЛГБТ-движения якобы были выявлены "различные признаки и проявления экстремистской направленности", включая разжигание социальной и религиозной розни. Каких-либо конкретных примеров в обоснование своих утверждений в министерстве не привели.

Судебное заседание по иску намечено на 30 ноября. Оно начнется в 10:00 в здании Верховного суда, следует из извещения Минюста.

Фото: ЗАКС.Ру