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ККИ с начала ноября освободил более 70 помещений от нелегального пользования

фото ЗакС политика ККИ с начала ноября освободил более 70 помещений от нелегального пользования

С начала ноября в Петербурге комитетом по контролю за имуществом было освобождено 71 городское помещение, используемые без законных оснований, об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Общая площадь всех помещений составила более 5 тысяч квадратных метров. Чаще всего сотрудники комитета разбирались с площадями в Адмиралтейском и Центральном районах. 

Также отмечается, что чаще всего помещения освобождали принудительно. Проверки показали, что 18 помещений использовались по истечении срока аренды, а остальные 53 и вовсе без договоров аренды.

Фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга


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