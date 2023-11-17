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Новости 16:15

С 22 марта по 1 июля 2024 года в России проведут ЕГЭ

фото ЗакС политика С 22 марта по 1 июля 2024 года в России проведут ЕГЭ

Министерство просвещения РФ назвало даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году. Так, старшеклассникам предстоит пройти проверку знаний в период с марта по июль, об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ на сайте проектов нормативных правовых актов.

Досрочный этап госэкзамена пройдёт с 22 марта по 12 апреля, уточнили в Минпросвещения.  

Основной этап с резервными сроками установлены с 23 мая по 1 июля 2024 года. В это время школьники получат возможность сдать и пересдать предмет, по которому получена неудовлетворительная оценка, либо из-за пропуска дисциплины по уважительной причине.

Фото: unsplash.com


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