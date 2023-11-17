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На территории заказника "Озеро Щучье" в Петербурге ликвидируют бывшую свалку

фото ЗакС политика На территории заказника "Озеро Щучье" в Петербурге ликвидируют бывшую свалку

В рамках Национального проекта "Экология" проводится ликвидация накопленного экологического ущерба на бывшей свалке на территории природного заказника "Озеро Щучье", об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Работы будут проводиться в два этапа: технический и биологический. Первый был запланирован на 2023 год, а второй на 2024 год. 

Уже проведен технический этап, включающий основные работы, и осуществлены торжественные мероприятия по высадке первых саженцев деревьев. 

Бывшая свалка занимает площадь около 1,2 гектара и является объектом накопленного экологического ущерба.

Фото: unsplash.com


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