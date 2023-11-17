Губернатор внес в ЗакС вторую поправку к бюджету Петербурга на 2024 год

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес вторую поправку к проекту бюджета города на 2024 год и плановые 2025-2026 года, сообщили в Законодательном собрании. Сам документ пока не опубликован на сайте парламента, но размещен на ресурсе комитета финансов.

Согласно поправке, показатели доходов и расходов остаются на прежнем уровне, но сокращается размер резервного фонда. Он уменьшается на 1,135 млрд рублей до 48,86 млрд рублей.

Из суммы сокращений 35 млн рублей предлагается направить на содержание "Санкт-Петербургского Дома национальностей", следует из документа. Деньги должны пойти на оснащение оборудованием и мебелью организации после ремонта, уточнили в ЗакСе.

Остальную часть денег из резервного фонда — 1,1 млрд рублей — губернатор хочет передать комитету по благоустройству. Ведомство должно направить эти средства на субсидии муниципальным образованиям по программе "Мой двор", сказано в поправке. В рамках этой программы муниципалитеты обустраивают детские и спортивные площадки, зоны отдыха и ремонтируют внутридворовые дорожки.

В Петербурге есть программа "Петербургские дворы". Она входит в госпрограмму "Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге", по которой муниципалитетам выдают средства на благоустройство. По первой поправке губернатора на эту госпрограмму выделили 4,74 млрд рублей. Их распределили между муниципалитетами, но не всеми. В частности, в документе не указаны МО № 72, "Автово", "Гавань", "Гражданка" и другие округа, где большинство мест в совете не у "Единой России".

Как будут распределяться средства по новой программе "Мой двор", в открытых источниках не указано. Глава МО № 72 Павел Швец обратился по этому вопросу к председателю комитета по благоустройству Василию Пониделко. Он попросил озвучить порядок и сроки проведения конкурса "Мой двор".

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру