Путин объявил Петербург "зримым воплощением" всеотзывчивости русского народа

Петербург стал уникальным примером взаимного обогащения российской и других мировых культур, заявил 17 ноября президент Владимир Путин в своем выступлении перед участниками Международного культурного форума. Глава государства принял личное участие в мероприятии.

"Санкт-Петербург — это и одно из зримых воплощений той самой всемирной отзывчивости русского народа, русской души, о которой, в том числе, писал и Федор Достоевский, способности осмысливать, принимать и развивать всё самое лучшее, не подчеркивать различия, а находить общее, подниматься на высоту взаимного духовного обогащения и вместе идти вперед", — приводит текст выступления Путина пресс-служба Кремля.

Президент объявил Россию "страной-цивилизацией", бережно хранящей языки и традиции населяющих ее народов. Также он высказал мнение о пользе культурного разнообразия и назвал взаимодействие культур "одним из условий стабильного и мирного развития". Причинами наблюдаемой напряженности в мире Путин считает "претензии отдельных сил на исключительность, в том числе и культурную исключительность". Более конкретно говорить, кого он имеет в виду, он не стал.

Фото: Kremlin.ru