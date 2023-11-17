Путин высказался против выхода России из ЮНЕСКО

Президент России Владимир Путин не видит причины для выхода России из ЮНЕСКО, об этом 17 ноября пишет ТАСС.

Он также добавил, что предложения о выходе страны из ООН тоже не рассматриваются.

"У нас достаточно серьезные проекты осуществляются по линии ЮНЕСКО. Некоторые говорят, что из ООН надо выйти, но это ерунда, потому что Россия – основатель этих организаций на самом деле, чего же мы будем оттуда выходить?" – сказал глава государства на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Также президент добавил, что не видит никакого смысла выходить из подобных международных организаций, и подчеркнул, что процесс выхода тоже не так прост.

Фото: kremlin.ru