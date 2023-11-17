ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 19:40

Путин высказался против выхода России из ЮНЕСКО

фото ЗакС политика Путин высказался против выхода России из ЮНЕСКО

Президент России Владимир Путин не видит причины для выхода России из ЮНЕСКО, об этом 17 ноября пишет ТАСС.

Он также добавил, что предложения о выходе страны из ООН тоже не рассматриваются.

"У нас достаточно серьезные проекты осуществляются по линии ЮНЕСКО. Некоторые говорят, что из ООН надо выйти, но это ерунда, потому что Россия – основатель этих организаций на самом деле, чего же мы будем оттуда выходить?" – сказал глава государства на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Также президент добавил, что не видит никакого смысла выходить из подобных международных организаций, и подчеркнул, что процесс выхода тоже не так прост.

Фото: kremlin.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости17 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама