На мосту между Нарвой и Ивангородом появились бетонные пирамиды

На Нарвском мосту дружбы поставили противотанковые надолбы, об этом 17 ноября пишет "Деловой Петербург".

Мост соединяет Нарву в Эстонии с российским Ивангородом. Бетонные пирамиды поставили в ночь на пятницу, 17 ноября.

Начальник Нарвского пограничного перехода Марек Лийва сообщил, что контроль на границе действительно усилили, однако ночь прошла спокойно.

Напомним, что эстонские власти обвинили Россию в наплыве нелегальных мигрантов. Пограничники развернули восемь человек на пункте пропуска в Нарве. По мнению эстонской стороны, Россия организовала поток нелегальных мигрантов в страну.

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