Минюст обновил список иностранных агентов

Актриса Яна Троянова* была внесена 17 ноября в реестр иностранных агентов. Кроме нее, Минюст внес в список журналистов Марата Никандрова**, политолога Александра Морозова***, журналиста Илью Бера****, основателя проекта "Идите лесом" Григория Свердлина*****, организацию Hidemy******, которая реализует VPN-сервис, и издание The Moscow Times*******.

В числе причин внесения актрисы Трояновой*, журналиста Ильи Бера**** и издания The Moscow Times******* в список иноагентов Минюст указал, что они распространяли недостоверную информацию о принимаемых властью России решениях.

Иностранная организация Hidemy******, по информации Минюста, распространяла материалы других иностранных агентов.

Морозов*** попал в список из-за негативных высказываний в отношении СВО, а Свердлин*****, по мнению Минюста, "осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации".

*Минюст внес Яну Троянову в список иностранных агентов

**Минюст внес Марата Никандрова в список иностранных агентов

***Минюст внес Александра Морозова в список иностранных агентов

****Минюст внес Илью Бера в список иностранных агентов

*****Минюст внес Григория Свердлина в список иностранных агентов

******Минюст внес Hidemy в список иностранных агентов

*******Минюст внес The Moscow Times в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру