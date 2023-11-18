Бастрыкин обратил внимание на ветхий барак с пенсионеркой в Ленобласти

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ознакомился с публикациями в СМИ и соцсетях, посвященными судьбе пенсионерки, которая живет в деревне Сумино (Волосовский район Ленобласти).

Условия ее быта - тяжелейшие: это отключенный от инженерных коммуникаций барак, передает информационный центр СК. Деревянное здание более десяти лет разрушается. Несмотря на аварийность и поврежденную крышу, это никак не задокументировано. Соответственно, чиновники не предпринимают мер для расселения постройки.

Бастрыкин потребовал от подчиненных в регионе доклада о результатах проверки и о принятых мерах к улучшению жилищных условий 71-летней женщины.

фото: пресс-служба СК