На потушившего Вечный огонь москвича завели два уголовных дела

Минувшей ночью на Поклонной горе в российской столице 49-летний мужчина попытался потушить Вечный огонь, о чем пишет РИА "Новости" со ссылкой на СК по региону. В связи с инцидентом в отношении москвича возбудили дело о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК). Силовикам известно, что фигурант вылил воду на огонь и раскидал траурные венки, будучи в нетрезвом виде.

Вместе с тем столичная прокуратура дополняет инцидент информацией о возбуждении второго дела: о повреждении мемориалов, увековечивающих память погибших в Великую Отечественную войну (ст. 243.4 УК).

После задержания мужчину увезли на допрос.

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