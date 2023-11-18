В Петербурге на сутки продлили желтый уровень погодной опасности

Петербургское правительство, ранее объявившее желтый уровень погодной опасности до полудня воскресенья, решило продлить срок его действия ровно на сутки, до 12 часов 20 ноября. Метеорологические условия в городе продолжают оставаться потенциально опасными.

Главный фактор опасности в эти дни - гололедица на дорогах, повышающая риски аварий и представляющая угрозу и для водителей, и для пешеходов. Граждан просят воздержаться от вождения автомобиля и быть бдительными на тротуарах.

Тем временем главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале отметил, что с начала осени день 18 ноября уже выдался самым холодным. Температура опустилась до -5,4 градусов, что ниже климатической нормы более чем на 3 градуса.

Фото: ЗАКС.Ру