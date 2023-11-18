В контексте санкций Песков уподобил Россию перекрестившемуся мужику

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о западных санкциях, введенных в связи со спецоперацией на Украине и действующих уже более полутора лет. В его понимании, инициаторы антироссийских санкций испытывают мучения, поскольку не достигают поставленных целей. Роль России в этом конфликте чиновник представляет себе аллегорически. Видеозапись интервью с ним выложил сотрудник ВГТРК Павел Зарубин.

"Более того, мы, как всегда, ухитрились сделать так, чтобы извлекать выгоду из санкций. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот гром грянул, мы взяли и перекрестились. Будем креститься дальше", - произнес Песков.

По его мнению, нужно серьезнее отнестись к неблагоприятному прогнозу, который дал глава государства Владимир Путин относительно дальнейших недружественных шагов коллективного Запада.

"Он все-таки обладает определенной информацией, у него есть резон так говорить", - считает сотрудник президентской администрации.

Ранее Путин предрек некие диверсии и провокации на том основании, что санкционный ресурс как метод давления на РФ в его глазах близок к исчерпанию.

фото: kremlin.ru