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На улицах Пушкина нашли брошенного младенца, делом заинтересовался Бастрыкин

фото ЗакС политика На улицах Пушкина нашли брошенного младенца, делом заинтересовался Бастрыкин

Под Петербургом, в Отдельном парке прохожие нашли новорожденного ребенка. Девочка в возрасте одного месяца лежала на улице завернутой в одеяло. В связи с инцидентом СК возбудил дело о заведомом оставлении в опасности беспомощного ребенка (ст. 125 УК), о чем сообщает информационный центр ведомства. 

От и.о. главы петербургского управления СК Олега Бобкова председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела.

Городская прокуратура уточнила, что находка была сделана ранним утром в пятницу. Увидев одеяло с младенцем на снегу, проходивший мимо мужчина немедленно вызвал полицию. Девочку госпитализировали. Надзорный орган поставил на контроль "дальнейшее жизнеустройство ребенка".

фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте


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