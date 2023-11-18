На улицах Пушкина нашли брошенного младенца, делом заинтересовался Бастрыкин

Под Петербургом, в Отдельном парке прохожие нашли новорожденного ребенка. Девочка в возрасте одного месяца лежала на улице завернутой в одеяло. В связи с инцидентом СК возбудил дело о заведомом оставлении в опасности беспомощного ребенка (ст. 125 УК), о чем сообщает информационный центр ведомства.

От и.о. главы петербургского управления СК Олега Бобкова председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела.

Городская прокуратура уточнила, что находка была сделана ранним утром в пятницу. Увидев одеяло с младенцем на снегу, проходивший мимо мужчина немедленно вызвал полицию. Девочку госпитализировали. Надзорный орган поставил на контроль "дальнейшее жизнеустройство ребенка".

фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте