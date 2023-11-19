Минобороны отчиталось об уничтожении беспилотника в Подмосковье

В ночь на 19 ноября в Московской области был уничтожен беспилотный аппарат, отчиталось Минобороны в своих соцсетях. Как сообщается, устройство сбили к востоку от столицы.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — описали произошедшее в Минобороны.

Беспилотник сбили около 01:00 над территорией Богородского городского округа в Подмосковье.

О произошедшем высказался в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет", — написал он.

Фото: pixabay