ГАТИ дала полгода на уборку пляжа в парке 300-летия Петербурга

Пляж парка 300-летия Петербурга уберут от строительного мусора до конца весны следующего года, рассказали в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). Ордер на проведение работ был выдан после осмотра территории на побережье.

В октябре чиновники осмотрели пляж и обнаружили следы строительного мусора в зоне размыва на берегу. В частности, на земле заметили куски железобетонных плит и бетонных конструкций, а также металлические элементы.

"По итогу проведенных мероприятий комиссией было принято решение произвести выборочную очистку береговой линии и временную отсыпку песком в зонах размыва с выравниванием основания", — говорится в официальном Telegram-канале ГАТИ.

Согласно ордеру, работы должны завершиться до 31 мая 2024 года. В роли заказчика и производителя работ выступило АО "Зенит-Арена".

Фото: Telegram-канал ГАТИ