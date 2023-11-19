Депутат Останина пожаловалась в МВД и РКН из-за публикации о себе

Депутат Госдумы Нина Останина направила жалобы в Роскомнадзор и РКН из-за поста в сатирическом Telegram-канале "Империя очень зла", сообщил в субботу Telegram-канал "Кровавая барыня". Причиной этого стал пост с приписанными парламентарию словами о женском образовании.

Суть публикации сводилась к тому, что Останина якобы высказалась против длительного обучения девушек. Ей приписали предложение ограничить длительность женского образования тремя классами, что вызвало недовольство со стороны самой героини поста. Сама депутат такого не говорила.

В обращениях на имя главы РКН Андрея Липова и министра внутренних дел Владимира Колокольцева Останина указала, что считает пост дискредитацией ее как главы парламентского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

"Дискредитирован орган государственной власти — комитет Государственной думы Российской Федерации", — написала Останина в обоих письмах. Она попросила адресатов выяснить, кому принадлежит Telegram-канал. При этом в обращении к Липову она высказала просьбу о блокировке публикации, а Колокольцева попросила привлечь владельцев к ответственности.

Сам пост, привлекший внимание Останиной, был опубликован 14 ноября. После появления информации о направлении ей обращений в тексте появилось уточнение: "Пост несет сатирический характер, все совпадения случайны. Информация не соответствует действительности".

Ранее Останина сообщила в своем Telegram-канале о якобы развернутой против нее информационной атаке. В подтверждение своих слов она представила скриншоты постов в нескольких каналах с приписанными ей утверждениями по вопросу демографии. "Нашим недругам и моим противникам коротко отвечу следующее — не дождетесь! Готовлю заявления в Роскомнадзор и МВД", — написала она 15 ноября.

Фото: duma.gov.ru