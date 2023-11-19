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Новости 12:59

В вузах Петербурга насчитывается более 70 тысяч преподавателей, заявил Беглов

фото ЗакС политика В вузах Петербурга насчитывается более 70 тысяч преподавателей, заявил Беглов

В петербургских вузах обучением студентов заняты 73 тысячи сотрудников, сообщил губернатор Александр Беглов в своем поздравлении с Днем преподавателя высшей школы.

"В высшей школе Санкт-Петербурга трудятся более 73 тысяч человек. Это специалисты высочайшей квалификации, порой — лучшие в своей профессии и области знаний", — сообщил Беглов и выразил мнение, что "труд преподавателя вуза неотделим от научной деятельности".

Губернатор выразил мысль, что преподаватели участвуют в формировании мировоззрения студентов, а передаваемые ими знания служат залогом укрепления технологического суверенитета России. Отдельно он поблагодарил сотрудников вузов, участвующих в разработке городских программ.

Также Беглов сообщил об учреждении почетного звания "Заслуженный работник высшей школы Санкт-Петербурга". Первое награждение состоится в этом году на открытии Петербургского международного научно-образовательного салона, который продлится с 28 по 30 ноября.

Фото: ЗАКС.Ру


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