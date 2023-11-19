Блогеры Чекалины выплатили государству полмиллиарда рублей

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) и ее муж выплатили налоговой инспекции 500 миллионов рублей, сообщил 19 ноября ТАСС со ссылкой на их адвоката Константина Третьякова. Долг его подзащитных перед государством погашен, поведал юрист.

"Чекалины безоговорочно исполнили свое публичное обещание и полностью погасили долг перед бюджетом с учетом доначислений пени и штрафа. <...> Всего по решению ФНС уплачено 500 миллионов [рублей]", — приводит информагентство слова адвоката.

По заявлению Третьякова, в уплаченную сумму входят недоимка, пеня и штраф. Чекалины доплатили 296 миллионов рублей, причем часть из выплаченных до этого 311 миллионов рублей ушла на оплату текущих налогов.

Погасить задолженность у Чекалиных получилось после того, как следователь снял арест с их счетов. "После этого мы сразу же заполнили и передали в банк платежное поручение на доплату оставшейся суммы", — рассказал адвокат.

Чекалины находятся под запретом определенных действий. Из обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму в размере 311 миллионов рублей, а также в отмывании более 130 миллионов рублей. Уголовное дело против них было возбуждено в минувшем марте.

Фото: ЗАКС.Ру